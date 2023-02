As contas que deus fez

A Igreja vai durar. E vai continuar a encobrir o que for preciso para que a máquina continue a andar. Já se sabia, mas este relatório veio sublinhar: parte da Igreja é hoje uma máfia que suborna os crentes com uma promessa de paraíso, enquanto lhes revela o inferno na Terra.

Foi esta semana divulgado o relatório final da comissão independente para o estudo do abuso sexual de crianças na Igreja Católica portuguesa. Abro um parêntesis para dizer a mim mesmo que, no meio de tanto horror, é importante não tomar a parte pelo todo. Há muitas mulheres e homens que fazem da religião católica um caminho digno para deixar tudo melhor à sua volta. Que são boas pessoas, com ou sem um terço na mão. E há que valorizar o esforço de quem fez com que esta comissão independente fizesse o seu trabalho de uma maneira livre. Dito isto, não é sobre essas pessoas que escrevo hoje.