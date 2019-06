Onde está o nosso “Relatório”?

No penúltimo dia de 2008, o parlamento islandês nomeou três pessoas com reputação intacta, um bem escasso naquela altura, para liderarem uma investigação especial ao colapso sistémico da banca. O desastre, o maior do mundo em proporção da economia de um país, fora declarado três meses antes. A comissão que investigou as causas da crise teve todos os meios: contratou 48 pessoas, incluindo especialistas estrangeiros, e pôde aceder livremente à informação bancária. Em abril de 2010 publicou o seu espantoso trabalho.Como tinha 2.400 páginas foi organizado em vários volumes, disponibilizados online e em papel, incluindo um volume autónomo de resumo, para o público em geral, posto nas livrarias por um valor residual (equivalente a 50 cêntimos). O Relatório, como ficou conhecido, foi um sucesso de vendas no país com o maior índice de leitura e de produção de livros no mundo.

Assine já a edição digital por 1€ para ler o artigo na íntegra ou encontre-o na edição em banca a 30 de maio de 201____.