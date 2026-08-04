Sábado – Pense por si

Bruno Faria Lopes
Bruno Faria Lopes Jornalista
Adicione como fonte preferencial no Google
04 de agosto de 2026 às 23:00

O teste do Ford Focus do ministro Luís Neves

O teste é saber até onde se aceita que a legalidade formal não se aplica a um diretor da PJ, agora ministro, porque ele diz ser remediado (logo, sério) e do bem.

A ÚNICA MEMÓRIA que eu tinha associada a um Ford Focus – um carro desenhado para não deixar qualquer memória a quem o vê – era das proezas do grande Collin McRae. O escocês guiou a versão de competição do Focus no seu estilo prego-a-fundo-e-zero-prudência e, no rali de Chipre em 2002, estampou o carro duas vezes. Incrivelmente, o Focus aguentou e continuou a prova com partes inteiras arrancadas e a porta de um dos lados a abrir nas curvas – as imagens de McRae a pontapear o carro para encaixar peças são um clássico. Agora, contudo, quando vir um Focus vou lembrar-me também, ou sobretudo, de Luís Neves. É um dano pessoal, colateral, deste caso.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

O teste do Ford Focus do ministro Luís Neves