Instantâneos (ou quase) 87

É cada vez maior o burburinho nos corredores da justiça sobre quem dirigirá o DCIAP a partir do verão. Albano Pinto está de saída e o departamento tem lá apenas um procurador-geral adjunto, Rosário Teixeira. Será desta?

Campeão

O FC Porto ganhou o 30.º campeonato. No jogo decisivo com o Benfica mostrou como se joga com cérebro e quem tem estofo de campeão. Sérgio Conceição, já o escrevi mais de uma vez, é o arquiteto desta vitória. Fez o milagre, antes e depois de Luis Díaz.