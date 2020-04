O ex-juiz Sergio Moro tem defeitos? Tem. E virtudes? Sim, e muitas. Mas devia ter percebido logo que alguém como ele nunca poderia resistir num governo. Seja de Bolsonaro ou de outro político. Sobra a hipótese de um governo de... Moro.Pôr o ónus da vigilância da distância social nas mãos dos nadadores-salvadores. Espero que não seja essa a intenção do Governo, porque acho que não há miúdo de amarelo e vermelho que vá resistir às toalhas e às entradas lotadas nos areais.Programas de estágio adiados, salários renegociados, condições de trabalho espremidas. Com um salário médio líquido mensal de 736 euros, ser licenciado até aos 24 anos deixou de ser um mundo de oportunidades.Associar o luto nacional a não comemorar o 25 de Abril. A lógica do tonto e fanático padre Portocarrero já é conhecida há muito. Abril permitiu-lhe isto. Noutro tempo, seria pior. Para os outros.The Last Dance (só vi 2 dos 10 episódios) é um hino ao documentário. Até para quem não gosta de basquetebol ou dos Bulls. Já de Deus disfarçado de Michael Jordan (agora, com 57 anos e de charuto na mão) é difícil não gostar.Após tantos anos, ainda estou para perceber até onde vai o baú de palermices do antigo líder dos patrões, Ferraz da Costa. Agora, insinuou que os empregados (se calhar, do público) não devem gozar férias.Como vão ser as relações de amor e intimidade entre a malta nova? Medo e afastamento? Pedem-se atestados de imunidade? Se calhar alguns gins acabam com dúvidas destas (diz o gajo de 52 anos).Em plena pandemia, o grupo RTP (que gasta mais de 250 milhões por ano) revelou que deu lucro em 2019: 900 mil euros. É obra? Ou é a parceria entre dinheiro público e publicidade privada?A discussão já não é como Marques Mendes consegue dicas do Governo e afins que vende na SIC. A verdadeira discussão nas redes sociais é como o (ex)político lobista conseguiu o bronze que ostenta à frente da estante.