Nisto das aulas à distância houve quem ficasse surpreendido com a bestialidade de certos alunos. Sim, com ou sem novas pedagogias, são sacanas. Felizmente basta um clique para desaparecerem. Nas aulas presenciais, não se consegue. Mas devia.O discurso é: não deixar ir os velhos ao supermercado, não os deixar contactar com os filhos, não os deixar sair de casa. Caminhar na rua? Ui, não. O melhor é que fiquem em casa sabe-se lá quanto tempo. Se um dia me fizerem isto, mando-os à merda.O presidente do parlamento vê-se como arauto da liberdade. Mas o tom e os tiques petulantes soam-me cada vez pior. Alguém lhe lembre de que a discordância não é fascismo, nunca foi.O Rio, que devia ser alternativa, decidiu suspender as ideias e as críticas em época de emergência. Nada como uma boa união nacional sempre a pensar no País. E o Costa lá continua a passear pelas TV.O programa da SIC (com a Alexandra Lencastre plastificada) é anunciado como um hino da solidariedade. Pois, um hino a marcas e produtos, a putos queques solidários e a atores que vão às casas de velhas no Restelo.Confesso que estou farto de ver padeiros, chefs, bombeiros, costureiras, pescadores, polícias e outros transformados em heróis nas TV e jornais. São só padeiros e afins que estão a trabalhar. Heróis são outra coisa.Agora (e só agora, claro!) há juízes do Benfica. Jornalistas do FC Porto. Procuradores e PJ do Sporting. Políticos do Belenenses. E isso é visto como impeditivo de ajuizar, investigar, denunciar, decidir.Já não é quem quer, mas quem se pode proteger (e proteger os outros). Cinco frascos de gel, 25 máscaras, duas de bico de pato e luvas custaram-me 150 euros na farmácia.Dragged Across Concrete: só o vi agora na TV. Tem uma miúda branca vítima de bullying de negros, assassinos impiedosos e diálogos como já não se veem no cinema. Além de Gibson, Vaughan e Kittles (sim, o do True Detective).Opinião publicada na Edição 834, de 23 a 29 de abril de 2020