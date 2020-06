Instantâneos (ou quase) 10

Haverá partido mais transparente do que este?! Guerras internas, contactos com Bolsonaro, Salvini e Vox, militantes fachos, perfis falsos, tudo se sabe. Ventura não engana ninguém e sobe nas sondagens.

21-05-2020

As parangonas do jornal garantiam que somos o país da União Europeia com menos agressões a “pessoas LGBT”. Esquecendo a redundância da associação de pessoas a LGBT, porque é que rankings destes não me soam nada bem? Pois, há agressões.