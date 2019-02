Os sonhos proibidos

É verdade que nisto dos pesadelos nunca se sabe - eu, por exemplo, gosto de andar pela casa a meio da noite e nem preciso de estar a fugir de ladrões ou a salvar a pele de um desconhecido no meio de um atentado terrorista (basta-me jantar depois das 22h ou beber aquele Viosinho a mais) - mas na semana passada acordei engasgada com suores frios. No meu sonho, tinha feito uma tatuagem.



A tatuagem era linda, descia do braço à mão direita, tinha qualquer coisa de oriental e Disney Channel ao mesmo tempo, mas eu adorava-a. Só que algo estava mal. No sonho, eu era só angústia - a angústia de imaginar que aquela tatuagem me poria numa gaveta: a gaveta daquilo "que as pessoas vão pensar". No sonho, onde sentia repressão sem saber porquê, a dada altura encontrava força para resistir - só que nesse momento a tatuagem, que eu imaginara definitiva, começava a derreter.



Acordei a pensar nisso e ainda não parei: não é só no livro, na série ou no meu sonho que o mundo se anda a pôr em gavetas, pois não?

Era um daqueles livros, "quem vê capas não vê corações": se a capa dele era mole, vistosa como uma jarra de flores feias e sem presença, o coração dele era duro, honesto como um jardim abandonado e mais presente que as dívidas às finanças. Estado da relação: comecei a lê-lo num comboio e nunca mais o larguei.A verdade é que ele me fazia lembrar uma série que nunca vira. Da série guardava só uma imagem: a cara de espanto de dois amigos, à frente da Cinemateca (onde nunca íamos), a gritarem um "O quê?..." que até pedia um "Como assim?!". Eles não acreditavam que eu estava a passar ao lado daquela série, eu não acreditava que a conversa era séria. Se era.No livro que lia como na série que nunca vira, era do futuro que se falava. Nele, as mulheres não existiam: subjugadas, não tinham voz nem vontade. O livro que lia e a série que nunca vira revolviam-me o estômago. Ao livro não o conseguia parar de ler e com a série a coisa estava a ficar séria: tínhamos encontro marcado.