Os bons condutores

Capa n.º 771

Eu tinha acordado a ver tudo ao contrário: tinha ficado a pensar em panquecas enquanto comia ovos mexidos, tinha calçado os ténis para caminhar enquanto a tempestade Helena sacudia a árvore da minha janela como se fosse um guardanapo e tinha olhado o logo da Netflix e visto nele as palavras Segurança Rodoviária. Tudo conspirava, portanto: o que eu tinha mesmo de fazer era deixar escorrer aquela lágrima de lava e ligar o computador para uma jornada de testes de código.Eu estava mais triste que a top model magrela na passerelle, como diz o Zeca (Baleiro, claro). Mais triste fiquei quando percebi que aquele site que queria fazer de mim uma boa condutora estava a traçar-me um perfil e não era um elogioso. Nem a qualidade das molas do meu sofá nem a morte do Versace a chamar por mim na televisão me fizeram desistir (afinal, quem conduz o meu destino sou eu, mesmo que por agora sem conhecer a fundo as regras da prioridade).De uma coisa eu estava certa: tantos anos à pendura tinham de me ter ensinado alguma coisa. Para começar, estes anos no lugar do morto (condolências ao autor da expressão, a propósito) levaram-me a crer que conduzir não pode ser tão difícil assim, se tanta gente com mau gosto e mau feitio o faz. Depois, estes anos também me deram muito trabalho de campo.Sei hoje, por exemplo, que um bom condutor é também um bon vivant: ocasionalmente sente-se tão feliz a conduzir que tem de pôr o braço de fora da janela para saber que temperatura está lá fora e até arrisca umas ondas com a mão para celebrar a road-trip em que se sente sempre que passa a ponte; sei também que um bom condutor conhece as manhas do trânsito e aceita-as como aceita uma família disfuncional (em caso de supressão de vias temos de ser uns para os outros ou ninguém vai a lado algum) e sei - o que considero ser mais importante - que quando um bom condutor vê um mau condutor fazer das suas (por exemplo, fazendo-lhe uma razia das antigas) é seu dever ultrapassá-lo de pescoço esticado para o olhar nos olhos.Levei anos a compreender o último ponto em toda a sua magnitude e beleza. Na infância intrigava-me, na adolescência divertia-me, mais tarde preocupou-me; hoje entendo-o. É realmente preciso saber muito da poda para nos sentirmos capazes de dizer a um outro condutor que vimos o que ele fez e que sabemos que o fez de propósito (à aselhice, dizem-me anos de estrada, os bons condutores nem passam multa). No fundo, é preciso sermos um artista para reconhecermos outro artista. Assim, só assim, a estrada pode ser o nosso palco. Como anseio pelas palmas.