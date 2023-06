No fim do jantar o dono da casa podia deslocar-se da mesa para o lado de lá do balcão e preparar um daiquiri.

ram os anos 80 para 90 e o delírio era coletivo. Ninguém sabia onde, como nem porquê, mas uma coisa era, para todos, transparente como o gelo: uma reunião secreta, com as pessoas mais poderosas do País, teria acontecido. Dessa reunião teria, sem dúvida, saído uma determinação: para bem de todos, e porque precisávamos de seguir as tendências internacionais, uma casa portuguesa não seria, dali em diante, uma casa portuguesa se não tivesse um bar de canto de sala, com balcão e, idealmente, dois a três bancos altos para a ornamentar. Que desvario.