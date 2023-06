Era com o cheiro a carvão e o som de um fado ao longe que lhes dizíamos que havia outra Lisboa, mais moderna.

Naquele tempo andávamos em bando, nós e os nossos superpoderes: não precisávamos de dormir (se íamos à cama era para carregar a bateria acima dos 20%), não sabíamos o que era uma ressaca (a desidratação era, para nós, um conceito abstrato), transformávamos um mês numa temporada (junho não tinha 30 dias, era uma estação do ano inteira) e, do nada, desenvolvíamos a capacidade de falar todas as línguas (os bairros recebiam-nos nos seus linguajares, nós entendíamos o que podíamos e depois traduzíamos o que dava a turistas, couch-surfers e demais).