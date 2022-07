Os dias mais longos

No dia mais longo do ano, íamos brindar e aproveitar cada segundo a mais de luz para dar o pontapé de saída do verão.

Parecia Deus mas era o Google: “O verão prolongar-se-á por 93,66 dias até ao próximo equinócio, a 23 de setembro de 2022. No Hemisfério Norte, o dia do solstício de verão é o dia mais longo do ano. Em 2022, ocorrerá a 21 de junho, tendo uma duração de 14:52:45 horas.” De ateísmo no bolso, acreditei no Google e fiz os meus planos: dei folga à preguiça, chamei uma amiga, ela hesitou, eu disse-lhe que o jantar ficava por minha conta e ela pôs-se a caminho (mentira, ela nunca hesitou, eu é que não resisto a estes silogismos).