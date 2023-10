Miudinha, a chuva caía só para nos lembrar que o pão dos menos privilegiados cai sempre com a manteiga para baixo. Era o último fim de semana do verão e nós só queríamos ver a praia de perto e sem um para-brisas a funcionar pelo meio. Numa estrada nacional, à passagem por um daqueles parques aquáticos que fazem a paisagem do Sul do País parecer um cenário perfeito de um grande parque de diversões, uma pergunta: "Tu gostavas destes parques aquáticos quando eras pequena?"