O Casa Pia Atlético Clube acabara de marcar ao Futebol Clube de Arouca, já nos descontos, um daqueles golos que dividia opiniões: para metade do estádio a notícia era ótima, para a outra metade não podia ser pior – mais ou menos como o assunto que discutia, por mensagens, com um amigo, enquanto torcia pelo Casa Pia sem conseguir explicar porque é que um jogo, a meio de uma tarde de domingo, sem a minha equipa em campo, me interessava tanto.