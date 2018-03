Os bairros onde não chegamos a entrar

Apeteceu-me dizer-lhe que os sítios são o que fizermos deles mas senti níveis tóxicos de ingenuidade na ponta da língua e calei-me. Cinco minutos depois estava a dar-lhe razão. É que assim que entrámos no bar e pedi a primeira bebida chamei-lhe cocktail. Dois minutos depois alguém me dizia, por cima do ombro, "excuse me". Fiquei por terra: a desconhecida tinha razão e nós estávamos no bairro sem estar no bairro.

Atrás do balcão, ele puxava e repuxava a massa, metódica mas harmoniosamente, enquanto cumprimentava com um aceno de cabeça quem ia entrando com água na boca. Olhando para ele uma segunda vez talvez fosse possível detectar ali um homem, mas à primeira mirada eu só consegui ver nele o meu jantar. O meu jantar a ser preparado com técnicas de cozinha ancestrais, mas o meu jantar.Apropriações culturais à parte, eu ia sorver uma sopa asiática com quatro amigos, falar da vida e das coisas que ela traz e leva, beber duas ou três cervejas na falta de sangria e, no fim, trocar Arroios pelo Intendente para uma bebida de fim de festa que nos deixasse prontos para uma noite de sono daquelas que justos e pecadores merecem em igual medida todas as vésperas de sábado.O jantar tinha saído barato mas a saída mostrou-nos que o dinheiro, quando é curto, acaba depressa. Foi já no multibanco do largo que ela surgiu. Ela, a desconhecida, ela, a embriagada, podia ter visto naquela fila um motivo de desespero, mas de alguma forma o que viu foi alento e uma súbita vontade de falar com estranhos. Perguntou-nos onde íamos, como se oferecesse companhia. Respondemos com a verdade, independentes. "Mas isso é como ir ao Intendente e não ir ao Intendente", soprou ao vento e ao frio.