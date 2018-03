No banco de trás do táxi, fiz o que faço sempre: depois de baixar os olhos para acertar o batom, levantei a cabeça para olhar o espelho da frente. Ela ali estava: uma cruz para me abençoar a viagem

Era a segunda de três corridas. Por mensagem, ela tentou um "vem com calma, sem pressas", obrigando-me a replicar "sabes que não sou eu quem conduz, saberás?". Nos risos feitos de 4G, senti-me com rede. No banco de trás do táxi, fiz o que faço sempre: depois de baixar os olhos para acertar o batom, levantei a cabeça para olhar o espelho da frente. Ela ali estava: uma cruz para me abençoar a viagem.



Naquele tom fosforescente que a fé também pode ter, vi o que vejo sempre que entro num táxi com uma santa no tablier: a dúvida. Confio a minha vida aos taxistas da cidade – sublinhei que num mesmo dia foram três corridas? Não escrevi quatro por estar encolhida pelo embaraço –, mas quando me vejo diante da cruz temo. E pergunto-me: quando um taxista sente a protecção (a mesma que espero dele – eu, Whitney Houston de 1992, ele, Kevin Costner para sempre), fará manobras mais arriscadas? Nas curvas da vida, contará ele com a mão de Deus?



Com ou sem bênção divina, raras vezes, num táxi, tive mais medo da condução de um taxista do que do taxímetro – se rezo, rezo baixinho para que este último tire o pé do acelerador. Tendo algumas praças de táxis de Lisboa como casa e memória de algumas conversas via retrovisor como das mais desafiantes da minha vida, não travo: acho a profissão de taxista das mais bonitas profissões do mundo.



No final de cada corrida – que em dia de jogo do Benfica termina com um "e que ganhe o Benfica" capaz de suscitar a maior gargalhada ou o mais sorridente silêncio (sobre a sorte: talvez devesse andar com a minha própria santinha na mala) –, a minha dúvida fica por resolver. Perdão, minto: com tanto que preciso deles, o mais justo será dizer que eu é que sou a cruz dos taxistas.