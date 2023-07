A cidade tinha recuado 10 anos: fim de junho, 30 graus servidos com o final do dia, sensação térmica de “tudo pode acontecer”. E se a cidade tinha recuado 10 anos, eu tinha recuado com ela: estava a pé, como se não tivesse um carro à porta de casa. Estava mais sábia, com tudo: já sabia que, se metade das melhores aventuras acontecem sobre rodas, a outra metade acontece a pé. E eu tinha decidido que aquela ia ser uma noite das antigas.