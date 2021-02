O som das ambulâncias

Um dia perguntou-me se as ambulâncias não me davam apertos no peito. Só que, naquele tempo, eu não as ouvia.

A primeira vez que ouvi o som de uma ambulância por dentro não dei por ele: só tive ouvidos para o solo de contrabaixo que o meu coração fazia para responder ao medo de estar a caminho de um hospital com um ataque de pânico no colo. Lembro-me da velocidade a que a ambulância ia, como se alguém tivesse dito ao INEM "siga aquele carro" – ela não corria, ela voava.





Na altura, o mundo era um lugar estranho: eu tinha acabado de me mudar para uma casa vizinha de um hospital, com vista para trens de aterragens e narizes de aviões que, à vez, poisavam e arrancavam de Lisboa. Tinha deixado o rio e o cheiro a turismo pela manhã e a minha mãe só queria saber de uma coisa: "Não te dá medo?" Onde eu via, com ironia, a possibilidade de o prédio da frente ficar sem a segunda demão, consequência de mais uma razia da Emirates, a minha mãe via a hipótese da catástrofe (porque se as mães não fossem botões de pânico, o que seriam?).



Com o tempo, os aviões já me pareciam pássaros e os sustos já me pareciam cócegas. Até a minha mãe gostava de os ver da varanda. Um dia perguntou-me se as ambulâncias não me davam apertos no peito. Só que, naquele tempo, o mais que ouvia eram os helicópteros – creio que, neste cruzamento, qualquer ambulância se encolhia perante o ruído vindo dos céus – e a esses reagia com o mesmo "corra tudo bem" que me ocorre quando pressinto, em pessoas ou máquinas, a marcha de urgência.



Só hoje entendi. Já tinha percebido que os aviões que abafavam os outros sons tinham dado lugar ao silêncio, mas era manhã cedo quando, a beber o primeiro café do dia, as ouvi: duas ambulâncias, a cantar ao desafio. Só que isso só percebi depois: primeiro, juro, achei que eram gaivotas. Durante dois ou três segundos, achei que havia tempestade no mar. Só depois entendi: a tempestade já é em terra. Então torci, como torço sempre, para que dentro daquelas duas ambulâncias, que voavam como os aviões que sempre parecem estar com pressa, alguém ouvisse antes gaivotas.

