Sábado – Pense por si

Ângela Marques
Ângela Marques Jornalista
29 de julho de 2025 às 23:00

O pai de férias

Os irmãos decidem, com um olhar apenas, encher um balde de água para o despejarem em cima do pai

Para aqueles dois miúdos era claro como a água do mar: aquela praia era o Olimpo algarvio. A julgar pela areia que levantavam a cada sprint entre o chapéu e a beira-mar, a tarde corria-lhes bem. No ar, o cheiro a protetor denunciava-os: eram filhos da mãe que, deitada a meio caminho entre o céu (as ondas) e o inferno (a areia quente como lava), não tinha melhor palavra para traduzir o que se lhe lia nos olhos: férias.

