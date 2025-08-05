Sábado – Pense por si

Ângela Marques
Ângela Marques Jornalista
05 de agosto de 2025 às 23:00

A pastelaria das férias

O meu nutricionista nem é má pessoa mas às vezes parece muito

Aninhadas num canto da montra, aquelas bolas de Berlim tinham um creme de pasteleiro tão brilhante que eu nem arriscava tirar os óculos de sol. Menos mal, afinal: aquela era a situação ideal, para quem, como eu, precisava de as ignorar. 

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Opinião Ver mais
Margarida Reis
Margarida Reis
Ajuizando

Naufrágio da civilização

"O afundamento deles não começou no Canal; começou quando deixaram as suas casas. Talvez até tenha começado no dia em que se lhes meteu na cabeça a ideia de que tudo seria melhor noutro lugar, quando começaram a querer supermercados e abonos de família".

Menu shortcuts

A pastelaria das férias