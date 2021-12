O karaoke mágico

Sábado há karaoke, diziam eles no grupo, mais animados do que uma banda de mariachis num casamento hetero. O plano era jantar, gastar demasiado dinheiro em cerveja artesanal e, por fim, mergulhar voluntariamente numa humilhação coletiva. Achei melhor não lhes dizer mas decidi, ainda em casa, que iria fazer de tudo para passar pelos pingos da Chuva de Estrelas que me prometiam.