O cansaço das mulheres

As mulheres não têm um minuto de descanso. O martírio começa logo no dia em que são apanhadas pela câmara da ecografia e já estão em défice porque não se lhes vê um pendente (no clássico e enganoso “ou sim ou sopas” da genitália) e manifesta-se depois todos os dias das suas vidas, inclusiva e ironicamente no dia em que, se grávidas, ouvem que “só pode ser menina, porque as meninas sugam a energia da mãe por inveja”. As mulheres passam por tudo, realmente. E esta quarta-feira mais uma mulher teve de se superar neste mundo – e fê-lo vestida como um anúncio do Meu Pequeno Pónei.