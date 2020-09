As nossas esperanças

No cimo da ladeira, à porta do restaurante, ela esperava bonita e ninguém desconfiava. Nas mesas do lado ninguém podia desconfiar e, entre o nosso grupo, que a ela se juntava, também ninguém ousava é que ela estava sempre bonita quando vinha (e vinha sempre) de olhão azul do género assinatura de cruz de contrato publicitário e boca de romã, daquele género que é sempre citada em livro de poemas.Numa cidade em stress pós-traumático (e ao mesmo tempo em contrarrelógio porque setembro está aí e este outubro está com cara de quem nos vai pregar uma rasteira e nós a vermos), aquele restaurante estava a encher-se de vida, insuflado e inflamado pela fome de rua. A esplanada (elevada a primeira classe barra sala VIP da restauração para a DGS, para a OMS e para mim) estava cheia com uma única exceção: a nossa mesa reservada, um oásis barra último reduto da minha sanidade mental.E ela ali estava, à espera, toda bonita. Quando finalmente nos sentámos, disse: Convidei mais uma pessoa para jantar. Cansada de recolhimento, respondi um fizeste bem sem perguntar quem?. Ela, que vinha de graça ensaiada, levantou-se e, tocando na barriga, sorriu. De queixo no chão e braços para o céu, ficámos a salivar dos olhos com a impossibilidade de um abraço que selasse a felicidade da hora.Depois de nos mostrar os testes de Rorschach conhecidos como ecografias, contou-nos que o culpado pela sua alegria e enjoos é um Francisco. Depois, contou como foram duros os meses entre o casamento e o anúncio da gravidez, com tanta gente a perguntar-lhe quando teria filhos; E agora?Agora, satisfeita a curiosidade (e a sua prima em terceiro grau, a cobrança), ainda mais gente lhe pede o segundo. E, claro, o segundo tem de ser menina, explicam-lhe. Talvez me devesse ter calado a minha amiga já tem com que se ralar mas não me contive. E reclamei: Nunca ninguém diz ah, agora tem de ser não binário!" Ela riu-se e confirmou: não acontece. Mas devia, concordámos. E fizemos um brinde: Às nossas esperanças.