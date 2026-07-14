Sábado – Pense por si

Ângela Marques
Ângela Marques Jornalista
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14 de julho de 2026 às 23:00

As figuras de parvo

Sem a mínima intenção de se colocar entre um homem e a sua tarefa impossível, a mãe levanta-se e dirige-se à beira-mar

Ele não tinha cara de brigão da Mouraria nem de pacifista da Foz, para estereotipar bem e com regionalismos. Na cara trazia aquele sorriso de primeiro dia de férias e aos ombros todos os brinquedos que as filhas tinham considerado indispensáveis para uma jornada de praia. A mulher voava pela areia - tinha encontrado uma clareira e marchava exibindo uns gémeos de gritar “está pago”.

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