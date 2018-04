A idade certa para envelhecer

Com a juventude dos 30 anos e a graça de quem já pagou muitas mensalidades de ginásio, a jovem vizinha sorria mais do que toda a gente. Convicta, despediu-se assim: "Então ainda bem que me avisa. Se não me vai adiantar de nada, escuso de me cansar." A gargalhada da prima donna ainda se ouve no bairro.

O batom roxo devia tê-la denunciado. Com idade para estar cansada da vida, ela, senhora de si, estava vestida como se viesse da ópera e fosse a própria da prima donna. Segui-lhe os passos, que dava com as mãos: arrumava as compras em sacos de pano, num hipermercado à pinha onde ainda encontrava tempo para discutir o valor intrínseco de um bom pão-de-ló. Uma provecta idade e um cabelo com nuances burguesas dão nisto: ninguém se atreve a apressar uma senhora das avenidas novas de Lisboa quando ela tem coisas para dizer.Para arrumar os ovos matinados no saco, a prima donna deixou cair um ramo de salsa no chão. À minha frente, uma jovem vizinha fez o que lhe competia e lançou-se para apanhar a salsa. O diálogo a que assistiria a seguir seria temperado com ensinamentos para a vida e sentido de humor na mesma medida – tudo a olho.De um lado a prima donna: "Nem sabes como me ajudaste, filha. O tempo que eu ia levar para apanhar esta salsa…" O hipermercado inteiro derreteu como manteiga em frigideira quente e eu e a vizinha borbulhámos de rir. "Não tem de quê", disse-lhe a jovem, de salsa na mão. "Não sabes, mas ia levar muito tempo." Sorrimos de novo. Ela não se deu por vencida: "Fiz ginástica toda a vida para evitar que isto acontecesse. Até fiz trapézio. Tanto trapézio para isto…"