Os limites da idade

Vinha pimpona como uma avó. Com o cabelo a fugir do louro para o grisalho era fácil adivinhar o que a levara ali.

Lisboa era um spin-off do Frozen: pé na rua e o arrependimento batia direto no peito mal protegido porque, afinal, só era primavera no papel, estavam 10 graus e sensação térmica de "sai de cena quem não é de cena". Eu não fazia parte da cena: era sábado (pelas minhas contas, o dia posterior à sexta à noite), eram 9h, e o meu alarme bradava "cabeleireiro". Em que pessoa me transformara?