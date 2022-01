As novas princesas

Com uma casa do tamanho de um Fiat Panda, eu não me iludo: na hora de receber, tenho de jogar o meu Tetris. Esta sexta-feira, quando abri a porta a um grupo de amigos, não sabia se fazia a dança das cadeiras ou um jantar volante com o conforto de um autocarro das 18h20 em dia de semana. Com muito boa vontade, até as crianças eles tinham levado para jogo.