O trabalho em agosto

As cervejas estavam quentes como as costas das cigarras lá fora, mas eles não se importavam nem com uma coisa nem com a outra. Na varanda, havia uma mesa com lugar para três, comprada à medida para sentar a santíssima trindade que era aquela amizade (mesmo quando regada a álcool, a relação dos três era casta, nunca incluía benefícios sexuais – um descanso). Apesar de cansado de uma vida de idas e vindas, ele estava animado com o novo trabalho de saltimbanco.