O filme do verão

Quando a campainha soou, dava para ouvir de longe a impaciência a carregar no botão. Com um salto da cadeira, ela deixou cair um "estou tão farta de pessoas". A caminho da porta, como se levasse a luz de emergência ligada, ainda teve tempo de olhar para trás para pedir um amém. Só que do terraço onde me tinha deixado sozinha, só recebeu silêncio.