O projeto cultural e político funcionou, o público (que votou nele) concebido como uma criança de oito anos que gosta de sentir-se mimada e acreditar nas fábulas, muito bem contadas, claro, comprou todas as temporadas da "egolatria" berlusconiana.

Berlusconi e a fabulização da realidade: o que as esquerdas deveriam apreender

"O público pensa como uma criança de oito anos". Esta frase que Berlusconi costumava dizer durante os seus encontros com os publicitários resume definitivamente aquela que foi a sua ética e o seu projeto político. A linguagem publicitária não devia funcionar apenas como uma técnica de propaganda, mas como uma maneira de sentir e encarar o mundo, uma nova gramática da cultura contemporânea alicerçada na fabulização da riqueza, do bem-estar e, por fim, do sucesso para a pólis que todos nós italianos teríamos partilhado.