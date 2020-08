A atuação das Eminências Pardas no Mundo Digital

Costumamos associar a legitimidade da autoridade e do poder que esta exerce com a capacidade dos seus representantes em conhecer as respostas às perguntas que inquietam uma sociedade e com a habilidade das suas instituições em encontrar soluções aos problemas considerados prementes. Na gestão do poder existe uma dialética entre perguntas e respostas, mas o que torna um sistema de poder diferente do outro é a forma da sua articulação. Às diferentes condições socio-históricas correspondem diferentes encadeamentos entre os que colocam as perguntas e os que respondem, assim como a sua ordem sequencial, sendo que há respostas podem ser dadas sem serem requeridas ou perguntas que podem ficar suspensas e eludidas. Um campo de tensões através do qual se determina a qualidade do consenso. Contudo, como define-se o que é questionável e o que é respondível?

Em 1941 Aldous Huxley publicou "Grey Eminence" (Eminência Parda), uma biografia romanceada de François Leclerc du Tremblay, um frade conselheiro do Cardeal de Richelieu que com grande subtileza e diplomacia influenciava os influencers de outrora. O poder das eminências pardas cresce na sombra, prospera como uma planta trepadeira pela parede do poder oficial sem dar nas vistas, não segue um caminho fixo e muda de protagonistas conforme as alterações dos equilíbrios entre interesses e forças no ecossistema sociopolítico. Questionar a morfologia das novas eminências pardas obriga a equacionar o contexto a partir do qual atualmente tal morfologia está a reconfigurar-se, desafia a perspetivar o enquadramento histórico atual de forma a entender a maneira como os eventos e os comportamentos podem vir a ser influenciados.

Quando o cristianismo dominava a Europa, a força da eminência parda consistia no negócio religioso através do qual se criava e controlava a fé no aquém e a esperança no além. Na sociedade industrial l’éminence grise manifestava-se na produção e controlo das coisas, quem detinha os meios de produção dos bens e serviços influenciava os influenciadores da época. Na sociedade de consumo a transformação dos bens e serviços em mercadorias (isto é, elementos baseados na inovação pela inovação que tornam genéricos e indiferenciados o valor substancial dos produtos) propicia uma eminência parda baseada no controlo dos meios de produção das informações sobre as coisas (já não das coisas em si).

Não é uma novidade que a gestão da informação se relacione com o exercício do poder, no entanto as eminências pardas tornaram-se informacionais a partir do momento que os media de massa, a linguagem da publicidade, da propaganda e do jornalismo (com os seus vários representantes e intermediários) vieram a condicionar a organização da vida em comum. A emergência do chamado "quarto poder" coincidiu com a gestão da informação num contexto onde os influenciadores dos influencers interferem na publicitação (como no broadcasting) de conhecimentos que podem não ser requeridos (como na oferta comercial ou noticiosa top down).

Na era digital seria um erro pensar que o jogo entre poderes continue a ser baseado na concorrência entre atores sociais aptos na produção de respostas e interpretações sobre a realidade. Se assim fosse não teríamos a crise dos jornais, as editoras ditariam as suas regras à Amazon e Wikipedia seria mais influente que o Facebook. Como assinala Luciano Floridi no seu último livro (Il verde e il blu. Idee ingenue per migliorare la politica) as eminências pardas contemporâneas são mais relacionais, já não se focam na produção das respostas (há destas em demasia), mas sim nas perguntas que podem ter maior impacto na determinação da incerteza.

Se nos depararmos com mais perguntas do que com respostas ficaremos num clima de incerteza que só quem o propiciou saberá como o contrastar, por conhecer já as respostas às questões sugeridas. Neste cenário a opinião pública sobre determinados temas não preexiste, criando-se as condições para (in)formá-la dentro novos registos semânticos. Eis a microfísica do poder dentro da qual as eminências pardas digitais tecem as suas atividades.

A emergência desta mudança ocorre na infoesfera, espaço colonizado pelas técnicas de marketing onde cada indivíduo é perspetivado como uma interface no meio de outras, com os seus vários scores e rankings associados.

A revolução digital mudou a maneira de nos concebermos a nós próprios, culturalmente e socialmente a nossa vivência no mundo e com os outros reduziu-se a uma lógica de interação funcional. Aquilo que interessa é o que funciona e garante resultados e sucessos datificáveis. Para Floridi, uma das criticidades mais prementes da atualidade é a dos seres humanos se terem tornado interfaces. São questões éticas, políticas, jurídicas e psicológicas aquelas refletidas pela nossa transformação em interfaces humanas, isto é, espaços de interação entre, dum lado, "agentes" (humanos, artificiais ou híbridos) que querem algo de nós e, por outro, algo que nós teríamos como recursos privados para os agentes rentabilizarem.

A redução das pessoas em interfaces humanas advém em muitos contextos, mas para Floridi três são os mais crucias: no contexto dos social media somos interfaces entre as suas plataformas e os nossos dados; no âmbito do comércio somos interfaces entre as suas mercadorias e o nosso crédito; no mundo da política somos interfaces entre as suas atuações e a nossa atenção, o nosso consenso e voto.

As relações entre quem gere as interfaces e quem as utiliza não são simétricas. De facto, do nosso ponto de vista mais imediato somos nós os agentes que se servem das interfaces das plataformas para alcançar específicos objetivos: como (naturalmente) egocêntricos que somos, desconsideramos que na realidade possamos ser o centro de interesses alheios, capazes, através de um marketing afunilado em targeting, de fazer-nos sentir mimados e reconhecidos. A retórica da desintermediação, com os seus enfoques nos user-centric, consumer-centric, human-centric, esconde muitas vezes que as verdadeiras interfaces somos nós. O marketing computacional que anima a gestão das interfaces tenciona oferecer às interfaces humanas o que é expectável estas pedirem, como também fazer-lhes desejar o que podem oferecer-lhes.

Se o que alimenta tais processos é o cenário de incerteza viabilizada pelo conhecimento afunilado das perguntas, então o poder das eminências pardas é o de tratar e encaminhar tais perguntas para respostas estrategicamente satisfatórias. Para responder a tais desafios Floridi realça a necessidade das democracias terem de interferir com os instrumentos da política, do direito e do conhecimento digital sobre a lógica operacional do marketing e do design das interfaces. Todavia, vale a pena chamar a atenção sobre uma questão talvez mais essencial: a necessidade de apreendermos a ser mais exigentes com as perguntas que colocamos e com as respostas que recebemos. Perceber o que nos interessa saber remete para um princípio de maturidade psicológica e filosófica. Evocando Heidegger poderíamos afirmar que nem sempre uma pergunta requere uma resposta. Pelo contrário, pode levar para o desdobramento da pergunta, para a auscultação reflexiva do seu próprio questionamento. Uma resposta que dispensa uma pergunta aniquila-se a si mesma como resposta, não proporcionando qualquer conhecimento, consolidando apenas o mero opinar.