Uns óculos para pensarmos as profissões no futuro e a solidão e isolamento

Em 2007, quando a Apple lançou o primeiro IPhone, os 499 dólares que custava e os poucos serviços que disponibilizava deixaram as pessoas descrentes do seu potencial. Não há muito tempo, ouvi na primeira pessoa o CEO da Nokia à época explicar porque estavam certos de que a Apple cometera um erro e de que os clientes queriam telemóveis "pequenos, não grandes", "baratos, não caros" e que para enviar/ler emails e ver/tirar fotografias "prefeririam outros dispositivos a um telemóvel". Ouvi-o explicar e refletir sobre o que aprendeu com esse "erro", enquanto mostrava um gráfico com uma curva decrescente vertiginosa das vendas da Nokia após 2007.