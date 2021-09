Como viveremos juntos? A pergunta que a tantas e tantos inquieta é o mote da 17ª Bienal de Arquitectura de Veneza, a primeira pós-COVID-19 que decorre até Novembro próximo. A Bienal trata a arte e a arquitectura, ingredientes fundamentais à experimentação e à contemplação, e permite um contexto de questionamento propício à reflexão sobre o que (e como) vivemos e o que (e como) viveremos. O seu curador, Hashim Sarkis, afirma que lhe parece igualmente válida a questão "e se?" face às questões "como?" e "por que?" enquanto, ao sublinhar que "um contrato espacial pode ajudar a inspirar um contrato social", estimula as arquitectas e arquitectos a "imaginarem espaços em que possamos viver de forma generosa e juntas e juntos".



Penso-o movendo-me do complexo e desafiante mote da Bienal para o "Pê de pai", livro escrito por Isabel Minhós Martins, belissimamente ilustrado por Bernardo Carvalho e que, de forma simples e desconcertante, mas não menos simbólica, aborda a relação de pais com filhas e filhos, convidando a "descobrirem-se juntos, ao virar de cada página". Ao virar de cada página, como ao virar de cada esquina, de cada espaço. Aos "pê de pai avião" e de "pai travão", de "pai sofá" e de "pai boia", de "pai carrossel" e de "pai túnel" do livro, acrescento, o pê de pai motorista.



A arte e nossa construção e/ou "confronto" com ela, permite-nos, a partir das novas leituras da realidade que proporciona, nomear e, por vezes, (re)significar o que sentimos. Nos últimos dias, com poucas horas de diferença, permaneci à porta de uma Unidade de Saúde aquando de um exame do meu filho mais novo e à porta da Escola aquando da reunião de preparação deste ano lectivo do meu filho mais velho. Neste meu "confronto" com as regras destes espaços e as suas consequências em mim e na minha família, outro "confronto", este com a arte, ajudou-me a nomear o que sinto (a tal ideia de pai motorista) e, particularmente, a significar o que sinto (a forma como o contrato e as regras dos espaços condicionam e influenciam o contrato social).