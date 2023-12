Odisseia na Pseudociência

A ilusão da profundidade explicativa, ou seja, o fenómeno psicológico que explica porque tendemos a crer que entendemos com profundidade conceitos e fenómenos complexos quando, na realidade, não os entendemos ou apenas os entendemos superficialmente.

Não posso dizer que cresci rodeado de livros. Mas posso dizer que cresci curioso, com vontade de aprender, de saber, e com acesso a uma enciclopédia "velhinha", antes, e mais tarde a uma edição, essa já minha, da Nova Enciclopédia Larousse de 22 volumes vermelhos do Círculo de Leitores. Foi, primeiro, muito através dessas enciclopédias, depois também nos diferentes motores de busca e hoje até junto dos novos modelos de linguagem que mais procurei e procuro, quando só, saber o que não sabia ou sei, sabendo que não o sabia ou sei. Pode parecer evidente, assim escrito. Mas é importante sublinhar: temos de saber que não sabemos para procurarmos uma informação ou uma resposta para uma dúvida ou pergunta.