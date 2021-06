O valor da amizade

No tempo incerto que vivemos, entramos no Verão de 2021 no 15º mês de uma complexa e duradoura pandemia e com o Campeonato Europeu de Futebol de 2020 (!) a decorrer. Competição atomizada por 11 cidades europeias e marcada por improváveis restrições e por cada vez menos improváveis, mas nem por isso menos inquietantes, posições do organismo que a organiza em torno de assuntos que remetem para direitos, liberdades e equidade. Ainda assim, como em qualquer grande competição internacional de equipas, é bastante provável que no próximo 11 de Julho a selecção vencedora comemore a vitória ao som do "We are the champions", música composta por Freddie Mercury para funcionar como "um jogo de diálogo" entre os seus Queen no palco e os "nós" na plateia.



Este diálogo (nós com outras ou outros), também pela sua dimensão simbólica, é uma poderosa ferramenta e um traço distintivo dos seres humanos. Foi-o para o homo neanderthalensis (Neondertal) há dezenas de milhares de anos que, mesmo em condições de sobrevivência exigentes, desenvolvia rituais sociais diversos e até fúnebres (por exemplo enterrando corpos em posição fetal), demonstrando uma vantagem evolutiva fundamental - a consciência de si aliada à capacidade de imaginar, celebrar e eternizar-se enquanto ser de uma comunidade (social), portanto mais capaz de lidar com os imensos obstáculos e sacrifícios que enfrentava no seu dia-a-dia, pela possibilidade de poder projectar-se no futuro e aspirar a um amanhã diferente lhe conferir significado e propósito ao tempo presente.



Como o foi há dezenas de milhares de anos, é-o hoje num tempo em que as relações e os vínculos que estabelecemos são um factor importantíssimo na possibilidade de bem-estar, no desenvolvimento de competências e da resiliência e na capacidade de nos adaptarmos à adversidade e aos acontecimentos de vida. Como o foi há dezenas de milhares de anos e é-o hoje, sê-lo-á no futuro porque por mais que os avanços na inteligência artificial possam aspirar aproximar-se da possibilidade de "copiar" a rede neuronal humana (no limite, o cérebro humano), será muito mais complexo traduzir artificialmente o que resulta da interacção e comunicação (da linguagem e do simbólico) entre duas ou mais pessoas e essa apaixonante triangulação humana entre emoção, cognição e comportamento. Será muito mais complexo (re)criar esse diálogo entre estruturas artificialmente construídas e (re)produzir o efeito de uma relação como uma relação de amizade na qual "podemos confiar", conforme também Freddie Mercury nos sugeriu quando há precisamente 35 anos cantou pela primeira vez a música "Friends will be friends".