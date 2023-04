Num tempo onde corremos a nomear fenómenos, as "bare minimum mondays" [segundas-feiras mínimas] correspondem a uma escolha consciente por um primeiro dia de semana de trabalho mais tranquilo, focado em actividades prazerosas e no bem-estar.

Benefícios e limites do autocuidado

Se trabalhou hoje, teve uma "segunda-feira mínima"? Num tempo onde corremos a nomear fenómenos, as "bare minimum mondays" [segundas-feiras mínimas] correspondem a uma escolha consciente por um primeiro dia de semana de trabalho mais tranquilo, focado em actividades prazerosas e no bem-estar. Visam prevenir um significativo e desproporcional dispêndio de energia e a exposição a situações de maior stresse, melhorando, assim, o tempo de descanso anterior, pela não antecipação de uma transição brusca entre o momento de lazer e de trabalho. Uma escolha consciente, mas... possível para todas as pessoas que trabalham?