Habitação, Saúde e Bem-estar e Democracia

Investir na habitação é mais que investir no edificado. É e será investir nas pessoas e nas famílias, no nosso Serviço Nacional de Saúde, na nossa Segurança Social, na nossa Economia. É e será investir na equidade, na coesão social, na Democracia e, portanto, no nosso futuro.

Estávamos sensivelmente a meio de Fevereiro e um texto de Miguel Esteves Cardoso terminava com um "É um princípio. É uma sensatez. É uma saúde." O artigo tratava as questões da habitação e, independentemente do expresso no texto, ouso usar deste final porque, efectivamente...