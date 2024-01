O eleitor português: Acrítico político, deprimido político ou politicamente inflexível?

Impõe-se levantar algumas pistas na tentativa de perceber esta tendência crescente do eleitor português a querer mais do mesmo, pondo em crise a histórica alternância entre os dois maiores partidos portugueses.

Quis o desígnio do destino que o ano em que se comemoram os 50 anos do 25 de Abril de 1974 seja marcado por eleições para a Assembleia da República.

A poucas semanas das eleições, assistimos já ao habitual "arraial" das sondagens eleitorais, com as entidades credenciadas para as realizar a competirem ferozmente pelo título do barómetro da mais credível.

Como denominador comum a todas as sondagens, surge a alegada preferência dos eleitores pelo PS.

Quando o PS, num quadro de maioria absoluta, consumiu a sua credibilidade, somando caso atrás de caso em que a sua ética governativa foi posta em causa, seria expectável a exibição de um "cartão vermelho" pelo eleitorado nas próximas eleições. E é esta aparente preferência dos portugueses pelo partido que governa o país há quase nove anos que deve suscitar uma reflexão.

O mesmo já tinha sucedido em 2015, quando, uma estafada coligação PSD/CDS liderada por Passos Coelho, contra as previsões, volta a ganhar as eleições com quase 37% do eleitorado a votar a seu favor, mesmo depois do tormentoso período da austeridade e da imposição de um controverso e doloroso pacote de cortes nas pensões e nos vencimentos.

Tal como em 2015, tudo indica que no próximo dia 10 de Março a maioria dos portugueses vai voltar a preferir votar na continuidade do partido que ocupa o poder.

Outros fenómenos correntes no panorama eleitoral português, como a reeleição de autarcas suspeitos, e até condenados por crimes praticados no âmbito das suas funções, prova que a imposição fria de duros pacotes de austeridade ou os desvios éticos à governação não condicionam a opção da generalidade do eleitorado na hora de votar, optando pelo que já conhecem, em detrimento da alternativa.

Impõe-se, portanto, levantar algumas pistas na tentativa de perceber esta tendência crescente do eleitor português a querer mais do mesmo, pondo em crise a histórica alternância entre os dois maiores partidos portugueses, que se verificou durante os primeiros trinta e cinco anos da democracia portuguesa.

A primeira dessas pistas radica numa crescente diminuição da qualidade do pensamento crítico do eleitor português.

Afigura-se evidente que há já vários anos que se assiste, por parte do poder político, a uma estratégia de desinvestimento na estimulação do pensamento crítico dos cidadãos, estratégia essa que parece estar já a dar os seus frutos. Desde logo ao nível do ensino e dos programas curriculares implementados ao longo dos anos em Portugal, que em nada contribuem para a estimulação desse pensamento. O facto do PS ter votado recentemente contra a inclusão da literacia financeira no contexto escolar é mais um indício dessa estratégia, num quadro em que Portugal está em último lugar no ranking da zona euro nessa matéria.

Como já escrevia no ano de 1605 o político e filósofo inglês Francis Bacon, "O pensamento crítico é ter o desejo de buscar, a paciência para duvidar...". Ora, aparentemente, o eleitor português está a perder capacidade de duvidar.

A falta de estimulação do pensamento crítico priva o cidadão da capacidade de discernir entre o bom e o medíocre, entre o verdadeiro e o falso, entre a diabolização do passado dos adversários e a realidade, a capacidade de questionar e avaliar. Na era da desinformação e da polarização da política, a capacidade crítica seria essencial para que o cidadão pudesse exercer de forma discernida o seu direito de voto. É legítimo dizer que esta ausência de pensamento crítico lança uma sombra na qualidade da nossa democracia, potencia a abstenção e a criação de uma "realeza política", cuja aptidão e infalibilidade para governar os destinos da nação parece estar a tornar-se um dogma para a maioria do eleitorado.

Uma segunda pista a explorar prende-se com a degradação da saúde mental dos portugueses, bem reflectida nas elevadíssimas taxas de consumo de anti depressivos e ansiolíticos entre nós.

A prevalência em Portugal de transtornos mentais está entre as mais altas da União Europeia. O problema afectava já 22% da população portuguesa em 2019, quando a média da União Europeia era de 16,7%. Não admira, portanto, que Portugal seja o segundo país da OCDE com maior utilização de antidepressivos e o primeiro no que respeita aos ansiolíticos.

Certamente que alguns questionarão esta possível relação causal entre a degradação de estado da saúde mental da população, que se tem acentuado nos últimos anos, e o facto da maioria do eleitorado parecer preferir a continuidade dos partidos que no momento ocupam o poder, independentemente da impopularidade das suas políticas ou dos escândalos políticos sucessivos em que estão envolvidos, que no caso da actual legislatura, terão ditado a dissolução da Assembleia da República e a convocação de novas eleições.

Sobre esta questão, partilho a opinião daqueles que admitem que o mau estado da saúde mental de uma parte significativa da população de um país é também um facto político, na medida em que condiciona negativamente a qualidade da participação dos cidadãos na vida do país. Cidadãos deprimidos ou ansiosos não têm motivação para se envolverem mais activamente na política devido a problemas somáticos e ao quadro de apatia ou de desfoque da realidade que vivenciam. Neste quadro, aqueles que não se abstêm limitam-se a votar displicentemente no partido que já está no poder, pois esse partido, precisamente por estar no poder, é a única referência que os liga à realidade política.

Finalmente, a terceira e última pista que aqui deixo tem a ver com um eventual aumento da inflexibilidade política do eleitor português, facto que também terá um pendor psicológico. A inflexibilidade política do eleitor pode traduzir-se no facto daquele ter informação suficiente para não querer a continuidade no poder do partido que o exercia, mas, ainda assim, não conseguir deixar de votar nesse mesmo partido. Esse tipo de inflexibilidade redunda no aumento daquilo que apelido de "voto automático". Há cada vez mais uma quantidade significativa de eleitores que, ainda que dotados de uma réstea de pensamento crítico, se dirigem à sua secção de voto motivados a não votar no partido que exerce o poder, mas que na hora de colocar a cruzinha no boletim de voto sofrem uma súbita paralisação cognitiva que erradica a motivação anterior, incapacitando-os de concretizar a sua vontade de mudança, acabando por votar de forma automatizada nos mesmos que já lá estão. "Porque estes, pelo menos, já os conhecemos!", é o pensamento habitual.

Seja por qualquer destas razões, ou até da concorrência de todas elas, a verdade é que o próximo dia 10 de Março pode permitir a continuidade do PS no poder e a afirmação de uma realidade cada vez mais consolidada no panorama político português: A implantação duradoura no poder de um partido, que se tende a confundir com o próprio regime e o fim da alternância democrática que caracterizava a nossa democracia. Para a história, inquinada ou não, será sempre e apenas a vontade do eleitor que assim o quis.