Há uns dias durante uma arrumação, encontrei um dos livros de aventuras de Astérix, o pequeno gaulês, da autoria dos geniais Albert Uderzo e René Goscinny. Tratava-se de "O Grande Fosso", aventura em que o pequeno gaulês e o seu amigo Obelix se deparam com a estranha realidade de uma pequena aldeia dividida ao meio por um enorme fosso, que torna cada metade inacessível à outra. Para além do fosso, os habitantes de cada uma das metades da aldeia hostilizam-se entre si, exibindo as suas línguas quando se avistam numa manifestação de desprezo mútuo.





A pequena aldeia, dividida pelo enorme fosso, bem como a própria atitude dos seus habitantes remeteram-me imediatamente para a realidade política e social portuguesa, onde a crise política do final de 2023, a disputa da liderança do PS e o aproximar das eleições legislativas tem contribuído de forma evidente para o aprofundamento da fractura ideológica cada vez mais evidente na sociedade portuguesa, entre direita e esquerda.





Mais crónicas do autor 07:00 O Grande Fosso Neste contexto, os programas partidários, a discussão dos temas estruturantes para a vida dos portugueses é sacrificada ao ataque à pessoa dos adversários políticos e ideológicos. Mostrar mais crónicas

Efetivamente, desde que a democracia existe em Portugal, que nunca se assistiu a uma polarização da comunicação política tão intensa e agressiva, em que a desconstrução e rotulagem dos adversários políticos surge como prioridade dos actores políticos e dos comentadores. De um lado, os da "direita", os "fascistas" , os "retrógados"...; do outro, os da "esquerda", os "radicais", os "subversivos"...; de ambos os lados, os "corruptos". Tudo termos que ocupam parte significativa do discurso dos actores políticos e da profusão de comentadores instalados na comunicação social.Seja na comunicação social tradicional, seja nas redes sociais, os temas da saúde, do ensino, da justiça, da economia e finanças, da habitação, política da imigração, das questões do género, entre outros, são usados apenas como armas de arremesso entre protagonistas de direita e esquerda.E por falar em Justiça, tema a que voltarei em futuras crónicas, o ano 2024 será um ano marcado pelo início do julgamento de alguns mega-processos, bem como de desenvolvimentos em investigações de suspeitas de corrupção e favorecimento que envolvem figuras do PS e do PSD. Os sintomas já antigos de doença no sistema judicial e da sua politização são também potenciados pela polarização e pelo extremar da comunicação política, com os visados a tentar formatar o papel do Ministério Público, acusando-o de estar a fazer favores à direita ou à esquerda, conforme o partido a que pertencem. O chavão "à Justiça o que é da Justiça" é útil quando não somos nós os visados. Não deixa de ser curioso constatar que a esquerda, que retomou a velha retórica de que detém a exclusividade dos valores democráticos e da luta contra as injustiças sociais, se mantém em silêncio sobre o tema do combate à corrupção, afinal o tema que ditou o fim de um governo de maioria absoluta, como se fosse possível desligar o tema do combate às injustiças e desigualdades sociais do combate aos desvios éticos no exercício da governação.Neste contexto, os programas partidários, a discussão dos temas estruturantes para a vida dos portugueses é sacrificada ao ataque à pessoa dos adversários políticos e ideológicos. O investimento no ataque desinformado ou na informação distorcida contribui para a formação de um caldo propício aos excessos, ao discurso populista e à elevada abstenção, com prejuízos graves para a qualidade da nossa democracia.Das próximas eleições vai resultar um governo cuja sobrevivência ficará refém de coligações com as forças políticas mais representativas dos extremos, à esquerda ou à direita, transformando cada vez mais a política na escavadora da fossa abissal que separa os cidadãos da salvaguarda dos seus interesses reais.Diz o povo que "de boas intenções está o inferno cheio", e o Pedro e o Luís bem podem andar a colar cartazes com chavões como "Portugal Inteiro" ou "Unir Portugal". Mas, desenganemo-nos. Este grande fosso só será desfeito no dia em que se promoverem reformas político-eleitorais sérias, que permitam aos Governos eleitos governar sob premissas programáticas exclusivamente conformes ao interesse público e se mudarem os paradigmas da comunicação política. Até lá, será a própria política e os seus actores que continuarão a cavar o grande fosso que, em lume brando, vai fracturando a nossa democracia.Texto escrito segundo o anterior acordo ortográfico