A curva apertada do multiculturalismo à pressão

Sobre a condução em curva, dizem os manuais de ensino da condução e os estudiosos da cinemática e da dinâmica automóvel que a subviragem é uma situação dinâmica nefasta, em que os ângulos de derrapagem das rodas do veículo são mais acentuados à frente do que atrás, em que o condutor perde parcial, ou totalmente, o controlo direcional do veículo, sendo incapaz de colocar o veículo na trajetória pretendida. Pode, no limite, despistar-se provocando um acidente.





Se num exercicio de imaginação, visualizarmos o multiculturalismo como um automóvel conduzido por um condutor da esquerda política a aproximar-se de uma curva apertada na estrada da democracia, poderemos perguntar-nos, se a seleção da velocidade de entrada nessa curva é adequada e se está a traçar uma trajectória suave que minimize a aceleração multicultural que está a imprimir, evitando uma subviragem social, que, no limite pode levar ao despiste que atire o automóvel para fora da estrada da democracia.





A esquerda ideológica tem tentado impor uma visão pluralista de uma sociedade em que culturas, raças e etnias, particularmente aquelas de grupos minoritários, merecem um reconhecimento especial das suas diferenças dentro de uma cultura política e social dominante, chegando até a afirmar tal visão como uma forma de compensar esses grupos pela exclusão, discriminação e opressão do passado, nomeadamente do passado colonial do país que recebe os imigrantes, como acontece no caso português. Dito de outra forma, em vez da imagem do "melting pot" em que pessoas de diferentes culturas são assimiladas numa cultura nacional unificada, esta visão do multiculturalismo considera mais apropriada a imagem de uma espécie de salada de frutas diversas.Tal visão investe na desregulação da política de imigração, no incentivo à atracção de mais imigrantes através da facilitação de procedimentos legais inerentes à fixação de residência e na criação de incentivos sociais destinados exclusivamente a esses grupos. Tal investimento é também dirigido a criar nesses imigrantes a ideia que, apesar de viverem num país diferente em termos de cultura política e social, podem e devem continuar a viver segundo os seus padrões culturais tal como se nunca tivessem saído do seu país , potenciando neles a ideia de que são membros de um grupo étnico ou racial e não cidadãos de um país comum.A velocidade estonteante como se tem conduzido esta visão particular da política de imigração e do multiculturalismo chega ao ponto de, em nome desse reconhecimento especial, se impor o respeito por diferenças civilizacionais manifestamente contrárias a outras diferenças objecto de luta da própria esquerda, como, por exemplo, a classe e o sexo/género, com a consequente negligência de políticas que visam minimizar essas desigualdades no seio dos diversos grupos culturais que chegam com os fluxos migratórios.Os dados recentes sobre o aumento significativo de casos de mutilação genital feminina em Portugal, registados pelo SNS, é bem revelador da ausência de preocupação de intervenção em grupos minoritários em matérias que contundem de forma chocante com direitos humanos e com os padrões civilizacionais da comunidade que acolhe esses grupos. Curiosamente, e em plena campanha eleitoral, não houve até ao momento qualquer referência a essa realidade por parte dos partidos de esquerda.É indiscutível e factual que esta visão do multiculturalismo tem contribuído para um incrementar das tensões políticas e sociais, bem como para a degradação da imagem e do papel importante da imigração no que respeita ao funcionamento da economia. Tem igualmente contribuído para um aumento notório da popularidade de líderes e partidos associados à extrema direita, sendo exemplo disso os resultados eleitorais e até vitórias eleitorais recentes de partidos com visões restritivas sobre a imigração como, por exemplo, a do Partido Para a Liberdade holandês de Geert Wilders em Novembro de 2023, ou da nacional conservadora italiana Giorgia Meloni em Outubro de 2022 e que, no caso português, se traduz num crescimento da intenção de voto no partido Chega, que pode até beliscar o habitual bipartidarismo que tem governado o país.Na sua ânsia de impor acelaradamente a sua visão do multiculturalismo, a esquerda tem ultrapassado pela direita as causas do aumento do receio dos europeus relativamente aos imigrantes, causas essas que radicam numa compreensível ansiedade económica e cultural, e que deviam merecer mais e melhor atenção dos governos e das maiorias de esquerda, evitando assim contribuir para um sentimento de exclusão da maioria em detrimento das minorias.Num quadro de aumento das taxas de juro e da inflação com o consequente aumento do preço dos bens essenciais, de crise na habitação, de pressão fiscal permanente e das dificuldades de acesso à saúde, entre outras, os portugueses e os europeus em geral estão fartos do discurso dos cortes orçamentais e da redução da dívida pública, tornando-se assim alvos permeáveis à difusão de ideias pré-concebidas de que a imigração representa uma parte substancial dos problemas do país, quer no plano económico, quer no plano da segurança interna. É com alguma curiosidade que aguardo o impacto deste quadro nas eleições para o Parlamento Europeu, que decorrerão em Junho deste ano, e que pode ditar um reforço dos grupos políticos mais conservadores em matéria de imigração.Não admira, portanto, que esta visão do multiculturalismo contribua para a consolidação da ideia de que privilegia o bem de certos grupos em detrimento do bem comum, desgastando assim potencialmente o bem comum em favor de um interesse minoritário, minando a noção de direitos individuais iguais, enfraquecendo assim o valor político da igualdade de tratamento tão cara à democracia e, finalmente, dificultando a vida dos próprios imigrantes que acabam também por ser vítimas deste contexto, na medida em que se tornam a causa de todos os problemas.Para agravar este quadro, e para além desta insensibilidade pelos receios e ansiedades económicas e culturais de parte significativa da população, a esquerda ideológica, suportada por alguma comunicação social de pendor activista, tem castigado quem ousa manifestar publicamente tais preocupações, associando imediatamente esses receios a ideais racistas, fascistas e até nazistas, usando os fantasmas do passado, colocando parte significativa da população à margem da liberdade de opinião e muitas vezes no mesmo saco com quem, efectivamente, se assume publicamente como simpatizante e aderente a essas causas extremistas.Trata-se de um esforço que sectariza a sociedade, e que motiva muitos eleitores "encurralados" por esta política a dirigir o voto para a extrema direita, usando-o como instrumento para castigar quem ignora as suas preocupações e os distrata dessa forma.Para cúmulo, são os próprios governantes que empunham tal chicote ideológico, como recentemente se assistiu na reação desproporcional do Primeiro Ministro e do Ministro da Administração Interna aos protestos das forças de segurança, tendo-se assistido, por parte de governantes e dos líderes dos partidos de esquerda, a uma imediata colagem dessas forças à extrema direita numa tentativa muito perigosa para a segurança de todos nós, de as descredibilizar e desmoralizar perante a sociedade. A mesma estratégia foi usada no que respeita aos protestos dos agricultores.Também em relação ao multiculturalismo a esquerda esqueceu as lições da história. Não aprendeu, nem aceita, que quando se implementam políticas com carga ideológica há sempre resposta com carga ideológica oposta. Portugal é multicultural desde a sua fundação e a península ibérica, pela sua localização, é multicultural há milhares de anos. A multiculturalidade não é nem nunca foi o problema. O problema está quando se tenta formatar a multiculturalidade à pressão e sem rigor, imprimindo-lhe uma matriz ideológica não consensual, não cuidando de assegurar que essa política não fractura a sociedade e que não põe em causa a importância e os benefícios que uma política de imigração sustentada e devidamente organizada trazem para ao país.Estou em crer que, à semelhança do que aconteceu com muitos chineses, muitos destes imigrantes partirão no dia em que o Estado os tratar em pé de igualdade com os cidadãos portugueses, sem benefícios sociais e sujeitando-os ao cumprimento rigoroso que exige a todos no plano contributivo e de fiscalização da actividade económica.O multiculturalismo levanta, sem dúvida, questões importantes para os cidadãos, administradores públicos e líderes políticos sobre o equilíbrio entre o reconhecimento de grupos e os interesses de toda a sociedade.Nos moldes em que está a ser implementada, a multiculturalidade é uma curva apertada, que a ser feita em excesso de velocidade, pode dar origem a um despiste de consequências imprevisíveis.