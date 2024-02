O “Caso Madeira”: Contra Cultura Judicial ou apenas um episódio isolado?

A decisão do Juiz de Instrução Jorge Bernardes de Melo, que fixou aos arguidos do "Caso Madeira" a medida de coação de termo de identidade e residência, desencadeou uma "guerra" sem precedentes entre magistrados judiciais e magistrados do Ministério Público (M.P.), com profusa troca de acusações entre associações e sindicatos representativos das respectivas classes profissionais.





Para apimentar a situação, acontece a absolvição do ex-autarca de Caminha Miguel Alves das acusações de prevaricação, pelas quais foi julgado, e as críticas tecidas pelo Juíz de Instrução da "Operação Influencer" ao M.P. na resposta ao recurso interposto da decisão que aplicou as medidas de coação aos arguidos.





No meio desta tempestade judicial, poucos se recordarão do texto da Procuradora Maria José Fernandes publicado no jornal Público, no passado mês de Novembro de 2023, no qual aquela arrasou os métodos do M.P., chegando mesmo a escrever que "Quem se opõe à estridência processual [do M.P.] é rotulado protetor dos corruptos", denunciando corajosamente as buscas sem utilidade e o recurso a meios de prova humilhantes, texto que lhe valeu a perseguição disciplinar dos seus pares.E razão tem a Procuradora Maria José Fernandes quando escreveu o que escreveu, pois nos últimos dias temos assistido a um chorrilho de críticas à justiça em geral e à actuação do M.P. em particular, pois a estridência mediática das operações de combate à alegada corrupção de titulares de cargos políticos, com recurso a meios materiais e humanos de dimensão faraónica, levou com um "balde de gelo" traduzido na decisão do Juiz de Instrução no momento da apreciação dos indícios recolhidos nessa mega operação, reduzindo à insignificância processual o esforço do M.P. e da Polícia Judiciária.Muito se tem falado e escrito sobre este caso, com um resultado bem diferente da realidade judicial dos tempos (ainda pouco distantes) do império do Juiz Carlos Alexandre, em que os indícios trazidos pelo M.P. aos primeiros interrogatórios de arguidos detidos eram, quase sem excepção, tidos como amplamente suficientes para justificar repetidamente, de caso para caso, a aplicação da medida de coação mais gravosa, atirando os arguidos para os calabouços durante meses a fio até à prolação de uma acusação.Desde a ideia de que os timings escolhidos pelo M.P. traduzem um envolvimento no processo eleitoral em curso até à ideia mais radical, de que a "Operação Influencer" e o "Caso Madeira" representaram um verdadeiro golpe de Estado judicial que derrubou governos legitimamente eleitos, muito se tem especulado sobre o papel do M.P. e sobre a sua alegada instrumentalização política.Com todo o respeito pelo muito que se tem dito e escrito sobre a questão, é com preocupação que antevejo que o carácter inflamado, demasiado emocional e politizado com que se tem analisado a crise que se instalou na justiça penal portuguesa, faça perder a oportunidade que estes momentos de crise proporcionam para se promover um debate racional, que possa conduzir ao cabal esclarecimento das causas profundas desta situação e à respetiva correcção. Haja vontade séria para tal.Não tenho dúvidas que, de todos os intervenientes no processo penal, são os advogados os que melhor podem apontar as razões profundas de se ter chegado a este ponto de conflito entre juízes e procuradores e aqueles que estão melhor posicionados para contribuir com sugestões, que permitam mitigar a tal "estridência" processual de que falava a Procuradora Maria José Fernandes.Antes de prosseguir, importa contudo fazer um ponto de ordem: Nada do que se disser sobre o tema deve beliscar o papel insubstituível do M.P. enquanto titular da acção penal, nem representa uma posição interesseira de quem tem o papel de defender os alvos da acção penal.Assim, e feito tal ponto de ordem, tenho cada vez mais a convicção de que este "estalar do verniz" entre juízes e procuradores comprova cabalmente que o sistema judicial não tem espaço para duas magistraturas, a judicial e a do M.P.Com isto, quero dizer que o problema em causa tem sobretudo a ver com uma cultura judicial, que se vem consolidando ao longo dos anos no processo penal, e que tem a ver com um certo "cavalgar" do M.P. sobre o processo. Na minha modesta opinião, esta realidade tem formatado negativamente o trabalho de quem julga verdadeiramente - o juiz de direito -, e que tem dificultado cada vez mais o trabalho de quem defende os arguidos, criando até limitações graves aos direitos e garantias de defesa dos mesmos.E, quanto a este ponto, é impossível deixar de apontar a passividade de alguns juízes quanto à consolidação desta cultura de predominância do M.P. no processo crime e até de uma certa nivelação de estatuto processual, dando muitas vezes a ideia de que, afinal, são todos "colegas" magistrados.Tal nivelação de estatuto processual conduziu à criação daquilo que apelido de um certo "pudor processual", ou até de uma "reverência processual" de alguns juízes em relação ao M.P., que nitidamente condiciona a forma como julgam criticamente os indícios e a prova carreada pela acusação pública. A grande consequência dessa realidade traduz-se naquilo que muitos advogados vão apelidando da cultura da "acusação-sentença", na medida em que, no dia a dia dos tribunais, fora dos focos dos processos mediáticos, se vem assistindo à adesão fácil e desprovida de análise crítica de alguns juízes às acusações do M.P., independentemente da quantidade e da qualidade da prova que chega a julgamento.Num contexto em que há muitos anos os juízes e os procuradores partilham o mesmo estatuto de magistrados, saem da mesma escola (Centro de Estudos Judiciários), partilham o mesmo traje (a beca), se sentam lado a lado nas salas de audiência de onde entram e saem juntos, partilham as mesmas instalações, torna-se óbvio que se criam condições para que tal nivelação tenha também tradução num certo consenso quanto à qualidade e quantidade da prova que chega a julgamento.Tal realidade dá contornos quixotescos à tarefa dos advogados de defender os arguidos, pouco mais restando muitas vezes do que "atacar" a prova da acusação, cumprindo zelosamente os deveres para com os clientes, mas sem grandes perspectivas de resultado.Este seria, pois, o tempo certo para se discutir com seriedade o estatuto do Ministério Público sem contaminar a discussão com especulação que nada contribui para a saúde da justiça. Questões como: Se se justifica ou não que o M.P. continue a ter o estatuto de magistratura; de questionar a sua formação conjunta com os magistrados judiciais; de criar condições materiais e humanas para uma total demarcação entre quem acusa e quem julga; e da despolitização do Conselho Superior do Ministério Público. São questões estruturantes para o futuro da justiça penal em Portugal.A decisão do Juiz de Instrução Jorge Bernardes de Melo deu origem a esta polémica, porque na verdade foi uma decisão contra cultural, na medida em que fugiu ao padrão decisório ao qual o M.P. estava, confortavelmente, habituado.Resta saber se estamos no início de uma nova era cultural na justiça penal portuguesa, em que a postura dos juízes obrigará o M.P. a um maior rigor na quantidade e na qualidade dos indícios e das provas carreadas para os processos, ou se se tratou de um episódio isolado motivado por outras razões que nada interessam à saúde da justiça.