Por que não deixamos respirar

Uma pequena rapariga, perante uma atitude de um adulto, atirou com ar jocoso "meniiiina! És uma meniiina!". Ele reagiu com aquilo que normalmente atira quando lhe soa a disparate: sarcasmo. E perguntou: "O que quer a menina dizer com isso? Que ser menina é mau? Que tem vergonha de ser menina". Ao que ela retorquiu: "mas tu não és uma menina; não podes parecer uma menina". Ele não desarmou: "O que eu disse só pode ser dito por meninas? Porquê? As meninas são mais fracas? São piores do que os homens? Tu és pior?". E ela foi-se encolhendo enquanto pensava, sem dizer: "que chato! Nem se pode brincar".

O mesmo homem preparava-se para casar e tinha surgido uma boa oportunidade imobiliária perto do Intendente, numa altura em que o bairro ainda não tinha beneficiado das intervenções mais recentes. Resolveu fazer-se à Almirante Reis, já depois da meia-noite, no seu quase andrajoso "estilo", com o seu grande amigo de tez que se anunciava importada. Fê-lo a medo até que começaram a rir. Os casais que passavam afastavam-se, mudavam de passeio, perante aqueles recém-licenciados camuflados numas calças de ganga roçadas e… na sua própria pele.

Ainda não tinha doze anos quando se quedou na sua vitrina habitual sempre que ia para as filas do primeiro "pão quente" da cidade. Parava maravilhado a olhar para os cartazes do cineteatro, enquanto segurava na mão a nota de escudos que a mãe lhe confiara. Um rapaz, bem mais velho, de tez e tradição distinta, acercou-se e disse: "dá-me a nota!". O miúdo estremeceu, mas não hesitou: "não dou!". O outro insistiu e ele começou a gritar: "Não dou! Não dou! Não dou!". Não sabemos se não acabaria por dar. Mas, perante os olhares alheios, o assaltante foi-se embora.

Viagem e estadia naquele lugar calmo do sul da Alemanha. Bem recebido, bem tratado, ficou com um laço afetivo com a idosa senhoria e um respeito profundo por muitos professores. Mas a verdade é que os seus anfitriões eram frequentemente qualificados de forma coletiva: pessoas frias, indisponíveis, desinteressantes, pouco alegres. E mais grave é que, se alguém alemão fizer algo desagradável, a expressão "nazi" vem à conversa da mesma forma que um "preto" pejorativo surge quando há alguma discordância ou desconforto com quem tenha esse tom de pele. Ou da mesma forma que uma zanga com um português do século XXI faz outros clamar "colonialista", ainda que a discussão esteja longe de qualquer argumento colonial.

Não sou psicólogo ou sociólogo e adoro frases como "ninguém nasce racista", "ninguém nasce criminoso". Mas a verdade é que todos temos essa capacidade de ir separando as pessoas por categorias, de acordo com experiências localizadas. Somos animais, bastante selvagens, e com muito de pavloviano na forma como reagimos, com um cérebro quase sempre pronto para o modo aparentemente mais eficiente de sobreviver: a simplificação. Só o nosso esforço de racionalidade, de constante distanciamento, de autoanálise, permite, numa tensão constante, fazer da humanidade o que é, curiosamente, sobressaindo outros instintos: uma espécie capaz de feitos extraordinários, de uma generosidade imensa, de uma criatividade incrível. Ainda que também capaz das maiores atrocidades.

A razão pela qual não deixamos respirar é a nossa tendência para asfixiar o outro num ódio que nasce de ideias feitas, uma vezes com episódios que isolámos para as corroborar, outras porque o ser humano constrói e reconstrói com base no pouco que conhece, ainda que relatado por terceiros, vivendo fantasias sobre realidades quase sempre hiperbolizadas e que raramente sabem contemplar as matizes das muitas vidas concretas. É para nos defendermos desses nossos instintos que nos autoimpomos princípios "contra natura", como o da presunção de inocência.

Adoro manifestações, solidariedade com quem sofre. E até sinto os efeitos catárticos, no sofá, de um "Django libertado" – ainda que a ideia de ser pago para matar brancos como profissão de sonho para um ex-escravo não seja menos tributária do preconceito e do rancor do que todas as outras, apesar de o protagonista ter como mentor um alemão sem preconceitos.

Mas o que espero mesmo é que, passado o frenesim, as leis sejam aplicadas, as instituições funcionem, a reconciliação se mantenha, e ninguém acabe a dizer que os americanos brancos são todos estúpidos, as outras cores dos nossos arrabaldes são todas um perigo, os brancos da Lusitânia são todos colonialistas. Para isso teremos de lutar sempre contra os nossos inconfessados instintos.

No mais, um crime é um crime, independentemente da cor de quem o cometeu, da cor da vítima, da motivação fútil do seu agente. E as que são mais escandalosamente fúteis – como as racistas – merecem uma qualificada punição.