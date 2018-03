Mais crónicas de Pedro Duro

Apertem-no bem 14-03-2018 A morte prematura levou, primeiro, à evicção do dia do pai e, depois, à saudação dessa mãe-pai que resistiu.

Lagoa Azul 05-03-2018 "É muito deprimente este imaginário do «ela-vai-reparar-em-mim-porque-não-lhe-resta-mais-nada». Mas, para quem sonha nada mais interessa. Caímos muitas vezes nessa tentação: no trabalho, nos projetos de vida, na política, no amor. "

Combate de cavalheiros 22-02-2018 Há três factores que tornam muito importante essa desconhecida: a primeira memória de um amor, o fascínio constante por cabeças que desafiam, mas, sobretudo, a ideia marcante de que nem no amor nem na guerra pode valer tudo.

Um homem para a eternidade 07-02-2018 Cheguei de manhã na excitação logística que sempre me invade. Aconteça o que me acontecer, há um antes e um depois daquele dia. Da excitação da espera, à frustração do não-vai-poder-entrar-vamos-precisar-de-usar-ventosas-mas-está-tudo-bem, à alegria de ver aquele frágil e ainda incaracterístico ser onde só as mulheres descortinam logo parecenças, à inquietude do "e agora?"

Tenho um amigo… 19-01-2018 "Só nos funerais tomamos consciência de que há certos exageros que não têm em conta que andamos cá pouco tempo, que o "até breve" e o "temos de nos encontrar" estão cheios de boa vontade, mas podem perder-se na lufa-lufa."

Coisas que aprendi com a Bela Adormecida 08-01-2018 "Estes contadores de histórias levam às crianças a simplicidade da dor e da esperança, da mesma forma que procuramos trazê-la na literatura mais sofisticada para adultos."

A mais importante 27-12-2017 Estou numa pressa que não me aguento. Tudo o que eu não queria era escrever mais qualquer coisa, envolver-me em qualquer outro projeto, dedicar-me ao que quer que seja

2018: provavelmente mais importante do que parece 15-12-2017 "Se alguns nascem ensinados, outros aprendem a custo a dar valor a cada dia de insignificância imemorável, percebendo que será um de tão poucos desse saldo final que tenderá a saber a pouco"

Deixa-me morrer antes que seja tarde 05-12-2017 Sabes o que é já não ter paciência para esperança? Coração para surpresas? Espaço para a angústia? Cabeça para a dor? Não sabes, pois não? Mas eu sei.

Ratatui 22-11-2017 Agora marcam-se jantares de Natal, noites de passagem de ano, escolhem-se espaços e chefes, por vezes com a voracidade de quem só quer mais um carimbo no seu "passaporte", outras vezes com este sentido de sentir-se todo em cada pedaço da vida que se saboreia.

O burro, a cenoura e o chicote – a importância de fiscalizar 15-11-2017 Na casa global (oikos), no nosso planeta, as coisas não são muito diferentes. Por isso se fala em translocalidade e transtemporalidade a propósito das questões ambientais.

Por que não podemos bater-lhes (nota: inclui adúlteras) 27-10-2017 Por muito que apeteça bater a quem trai, não o podemos fazer, nem desculpar (ainda que parcialmente) quem o fez, designadamente perante essa não necessariamente excecionalíssima circunstância da vida: a infelicidade da traição.

Sobre o que realmente interessa: o amor, os empurrões e a economia 20-10-2017 "É preciso reconhecer que as grandes coisas raramente vêm de "cima" para "baixo" (da razão para a ação), mas antes virão de baixo para cima – da pequena ação para as grandes ações."

O amor para a vida toda merece um lugar só para si 22-09-2017 De que serve o amor se não se sonhar para a vida toda? Se não se alimentar para a vida toda? Mesmo quem assume a derrota de uma tentativa não tem o direito de matar nos outros, mas sobretudo em si, esse sonho da vida toda.

Comprar-te uma vida nova 21-09-2017 Não suporto a sorte de Gatsby, tal como sempre me incomodou a posição do rei Artur perante o fervoroso desvio de Guinevere e Lancelot. Ainda que tão diferentes, Gatsby e Artur mereciam melhor sorte ao amor.