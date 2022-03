Our darkest hour … again

Quando o impensável se torna realidade e a sombra da guerra atinge, novamente, ao fim de tantos anos, a Europa, torna-se impossível não escrever sobre a brutal, desumana e impiedosa violação do direito internacional e humanitário, que a todos perturba e que ocorre com a invasão da Ucrânia por soldados da Federação Russa.

É manifesto que os líderes da Federação Russa que ordenaram essa invasão não partilham dos valores que construíram a Europa como um conjunto de estados de direito democráticos, nomeadamente o direito individual à vida, integridade física, liberdade e segurança e entendem que podem resolver conflitos territoriais internacionais pelo uso da força e com desrespeito total pela integridade territorial de um estado soberano e pelos mecanismos de resolução de conflitos previstos no direito internacional.

O Conselho da Europa, que se não deve confundir com a União Europeia ou o Conselho Europeu (órgão da U.E.), é uma organização internacional com sede em Estrasburgo que reúne 47 países europeus (incluindo a Ucrânia, a Rússia e Portugal), foi criado após a segunda guerra mundial, com o objetivo de promover os valores da democracia, dos direitos humano e do estado de direito e prevenir confrontos militares entre os seus membros. O Tribunal Europeu dos Direito Humanos assume no seu seio uma grande relevância e é o guardião da Convenção Europeia dos Direitos Humanos, agora flagrantemente violada pela Rússia.