Os Oficiais de Justiça e a sua importância no funcionamento do Ministério Público

A escassez de técnicos de justiça (tal como acontece com os próprios magistrados do Ministério Público) em muitos serviços do Ministério Público faz com que fique, muitas vezes, comprometida uma atuação eficaz e tempestiva desta magistratura.