Ministério Público: o muito que se faz com o pouco que se tem (recursos materiais existentes)

As condições materiais existentes no local de trabalho refletem-se, necessariamente, na qualidade do trabalho prestado e, consequentemente, no serviço que o Ministério Público presta aos cidadãos.

O Sindicato dos Magistrados do Ministério Público realizou recentemente um questionário destinado, além do mais, a avaliar as infraestruturas de trabalho existentes nos vários tribunais, serviços e departamentos em que exercem funções magistrados do Ministério Público e as necessidades concretas (por exemplo as condições materiais relativas aos gabinetes e equipamentos disponibilizados).