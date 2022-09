Menos do mesmo

Há ideias que persistem para além da razão, bom-senso e normalidade, mesmo que sejam apenas "mais do mesmo", isto é, ideias que outros, anteriormente, mesmo com fundamentos diversos, tentaram impor e que não conseguiram, felizmente para o estado de direito (com a sua importantíssima dimensão da separação de poderes), para a independência das magistraturas perante o poder político e para o funcionamento das instituições democráticas.