Cooperação policial internacional: Ponto único de contacto e o poder executivo (exigência da União Europeia?)

Encontra-se a decorrer o processo legislativo (Proposta de Lei n.º 28/XV) que tudo indica irá culminar na integração da Unidade Nacional da EUROPOL e do Gabinete Nacional da INTERPOL no seio do Ponto único de contacto para a cooperação policial internacional (PUC-CPI), criado em 2017 no âmbito do Sistema de Segurança Interna, na dependência e sob coordenação do Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna, tendo sido o diploma, com os votos favoráveis de um único partido, aprovado na generalidade e remetido para a especialidade (Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias).