No passado dia 18 de janeiro, em Coimbra, iniciou-se o 2.º ciclo de cinema e direito que junta na sua organização a Direção Regional de Coimbra do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, a Direção Regional do Centro da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, o Conselho Regional de Coimbra da Ordem dos Advogados, a Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e a instituição Caminhos do Cinema Português.