Constam do relatório dados preocupantes sobre a percepção da corrupção: "A corrupção no governo é considerada disseminada."

Foi recentemente publicado o relatório da GRECO (Grupo de Estados contra a Corrupção do qual Portugal é membro desde 2002), órgão do Conselho da Europa, resultante do quinto ciclo de avaliação, subordinado ao tema "prevenir a corrupção e promover a integridade em governos centrais e forças e serviços de segurança".